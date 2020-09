Paweł Bochniewicz ruszył do Holandii. Kontrakt podpisze w czwartek

Paweł Bochniewicz poleciał do Holandii na testy medyczne w Heerenveen. Kontrakt z holenderskim klubem podpisze prawdopodobnie w czwartek. Będzie to jeden z najwyższych transferów w historii Górnika Zabrze. Czternastokrotni mistrzowie Polski zarobią 1,4 mln euro. Dla Heerenveen to z kolei osiemnasty pod względem wysokości zakup - na czele listy znajduje się Afonso Alves, który w 2007 roku przeniósł się z Malmoe za 4,5 mln euro.

Urodzony w Dębicy 24-letni Paweł Bochniewicz w 2012 roku ze Stali Mielec odszedł do młodzieżowej Regginy. Dwa lata później za 1,2 mln euro przejęło go Udinese, skąd został wypożyczony do hiszpańskiej Recre Granada. W styczniu 2018 został z kolei wypożyczony z Udinese do Górnika Zabrze. Polski klub ostatecznie wykupił go w lipcu 2019. Był to rekordowy zakup zabrzan.

- Wyłożyliśmy naprawdę duże pieniądze. Paweł będzie jednak kluczową postacią w klubie, a nasza młodzież będzie się mogła od niego dużo nauczyć. To pod każdym względem dobra inwestycja, na której Górnik na pewno nie straci - mówił wtedy koordynator ds. sportowych i doradca zarządu, Artur Płatek.