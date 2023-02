Paweł Jabłoński: Jeżeli ktoś mówi, że pomoc Ukrainie zaostrza konflikt, to należy się zastanowić, dlaczego tak mówi…

Panie Ministrze, najbardziej chyba dyskutowana ostatnio kwestia międzynarodowa to Leopardy dla Ukrainy. Czy zgoda na ich przekazanie zbliża nas do pokonania Rosji?

To było już widać w ubiegłym roku, kiedy Ukraina otrzymała starsze czołgi i wozy opancerzone w dużych ilościach. Ukraina momentalnie była w stanie to wykorzystać. Odzyskała ogromne tereny w obwodzie Charkowskim i Chersońskim. Kiedy Ukraina dostaje broń, to jest w stanie skutecznie ją wykorzystać. Oczywiście, na wojnie każdy ponosi duże straty, dlatego konieczne jest kontynuowanie tego wsparcia. Konsekwencja jest potrzebna, bo Rosja, choć ma często sprzęt złej jakości, to jednak ma go dużo, a ilość potrafi być decydująca.

Decyzje wreszcie zapadły, a doprowadziła do tego nieprzejednana postawa Polski i innych państw, które nas wspierały.

Na ile poważne są argumenty mówiące, że dostawy broni dla Ukrainy grożą konfliktem światowym? Rosja wykorzystuje je w swoje propagandzie.