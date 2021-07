Paweł Strączyński nie jest już prezesem Tauronu. Zrezygnował po zaledwie trzech miesiącach

– Tauron potrzebuje zdecydowanych działań, aby zwiększyć możliwości finasowania zielonych inwestycji niezbędnych do dalszego rozwoju spółki. Moim celem jest zdynamizowanie działań oraz zbudowanie nowoczesnej firmy opartej na mocnych finansowych podstawach – mówił w kwietniu tuż po objęciu stanowiska Paweł Strączyński.

- Jak można się domyślać, powodów dymisji Pawła Strączyńskiego nie brakowało. W grupie Tauron była napięta atmosfera od wielu miesięcy, jeszcze przed jego przyjściem do katowickiej grupy. W ostatnich dniach czerwca 2021 r. związki zawodowe działające w Tauron Ciepło protestowały przeciwko odwołaniu prezesa tej spółki Jacka Uhryna - pisze portal www.wnp.pl i dodaje, że "Innym źródłem napięć w grupie Tauron jest kwestia wydzielenia aktywów węglowych i ich przekazanie do mającej powstać Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NABE). Związkowcy z elektrowni Taurona i spółek serwisowych, które mają trafić do NABE obawiają się tego i wprost mówią, że NABE będzie ich umieralnią"