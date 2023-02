Pawilony Ośrodka Postępu Technicznego w Chorzowie - tak na naszych oczach znikała perełka śląskiej architektury. Kiedyś tętniła życiem

Ośrodek Postępu Technicznego został otwarty w 1961 roku i znajdował się na granicy Chorzowa, Katowic i Siemianowic, na północno-wschodnim krańcu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Zajmował powierzchnię ok. 10 ha. Budowa części pawilonów zaliczanych do ośrodka powstawała aż do połowy lat 60. Przez wiele lat cały kompleks był jednym z głównych ośrodków wystawowych nawiązujących do rozwijającego się technologicznie Śląska. Każdy z obiektów stanowił eksperymentalną, śmiałą i ultranowoczesną konstrukcję, która do dziś mogłaby wywierać wrażanie na każdym. Autorami ich projektów byli wybitni architekci, tacy jak: Jerzy Gottfried, Henryk Buszko, Aleksander Franta i Zygmunt Winnicki.