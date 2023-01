Październik 1938. Wielkie zajęcie Zaolzia. Wojska polskie wkraczają do Czeskiego Cieszyna. Mamy relacje reporterów Magdalena Grabowska

Fotoreporterzy z Ilustrowanego Kuriera Codziennego uwiecznili jedno z ważnych i pamiętnych wydarzeń historycznych - Zajęcie Zaolzia przez wojska polskie. Zdjęcia zostały wykonane w 1938 roku. Archiwiści Narodowego Archiwum Cyfrowego nazwali zbiór tych fotografii "Zajęciem Zaolzia - wkroczenie wojsk polskich do Czeskiego Cieszyna". Zapraszamy Państwa do kolejnej podróży do przeszłości. Na tapet bierzemy tym razem Śląsk Cieszyński. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji/Narodowe Archiwum Cyfrowe Zobacz galerię (84 zdjęcia)

Dokładnie 2 października 1938 roku, oddziały Wojska Polskiego dowodzone przez gen. Władysława Bortnowskiego wkroczyły do należącej do Czechosłowacji części Śląska Cieszyńskiego - Zaolzia. Polacy stanowili tam większość mieszkańców. Wszystko zostało uwiecznione przez fotoreporterów Codziennego Kuriera Ilustrowanego. Co znajduje się na fotografiach? Moment kiedy Polacy likwidują czeskie godła państwowe, przejęcie dworca kolejowego czy Czesi podczas akcji ewakuacyjnej urzędów. - Trzeba było głębokich wstrząsów, ażeby ta ziemia do nas wróciła. Dążyliśmy do tego wszyscy - komentował na łamach Ilustrowanego Kuriera Codziennego Józef Beck, ówczesny polski minister spraw zagranicznych. Zapraszamy Państwa w kolejną podróż do przeszłości.