Paznokcie walentynkowe 2023: szalona czerwień czy romantyczny róż? Te wzory będą hitem sezonu! Wiele wzorów i kolorów - zainspiruj się!

Walentynki, inaczej zwane świętem zakochanym kojarzą nam się z romantycznymi chwilami z drugą połówką. Bez względu na to czy je obchodzimy, czy też nie - często udziela nam się ich nastrój. Serca, czerwień, usta pojawiają się nie tylko na wystawach sklepowych, motyw ten często przenosimy również na nasze paznokcie. Wiele nas nie wyobraża sobie wyjścia z domu bez dobrze zrobionego manicure, a okazja taka jak kolacja z ukochanym, czy drink z przyjaciółką może być idealnym powodem do wybrania walentynkowej stylizacji na nasze dłonie. Nie muszą być to jednak klasyczne kolory i wzory - choć i ich w naszej galerii wiele. Zobacz zdjęcia, zainspiruj się i zaskocz wyjątkowym manicurem.

Modne paznokcie na walentynki 2023

Niezmiennie uwielbiamy klasykę! Czerwień, czy french z motywem serca to kolor i wzór wybierany najczęściej z myślą o stylizacji walentynkowej. Wśród dominujących kolorów znajdziemy również róż i czerń, jednak nie tylko one będą modne w lutym 2023! Święto zakochanych to okazja do kreatywności! Brokaty, ręczne malowania, efekty lustra - doskonale sprawdzą się w tym gorącym, choć zimowym dniu lutego. Na co się zdecydujecie zależeć będzie tylko od was, warto jednak przed wyjściem do stylistki paznokci zapoznać się z trendami podbijającymi Instagram!