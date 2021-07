PCC Intermodal inwestuje w cztery lokomotywy elektryczne Traxx od Alstom. Lokomotywy będą jeździć m.in. w Polsce, w Niemczech i na Słowacji

- Umowa z Alstom na zakup czterech multisystemowych lokomotyw to kolejny etap w rozwoju siatki regularnych połączeń intermodalnych. Efektywny tabor kolejowy jest kluczowym elementem poprawy jakości serwisu na coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym rynku transportowym - mówi Adam Adamek, wiceprezes PCC Intermodal SA

Firma PCC Intermodal SA podpisała umowę z Alstom na dostawę czterech lokomotyw elektrycznych. Lokomotywy Traxx MS3 będą wykorzystywane w operacjach transgranicznych między Polską, Niemcami, Austrią, Czechami i Słowacją. Kiedy te lokomotywy pojawią się na torach? Wszystkie cztery lokomotywy zostaną wprowadzone do ruchu przed końcem 2022 roku.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że umowy na dostawę nowoczesnych lokomotyw oraz platform kolejowych realizujemy w ogłoszonym przez Komisję Europejską Roku Kolei. Transport intermodalny to jeden z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju. To wspaniale, że PCC Intermodal i Alstom wspólnie uczestniczą w budowie nowoczesnego transeuropejskiego systemu transportowego i aktywnie przyczyniają się do realizacji idei Europejskiego Zielonego Ładu - dodaje Dariusz Stefański, prezes zarządu PCC Intermodal SA.