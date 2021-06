Pediatra Jolanta Wadowska-Król doktorem honoris causa UŚ. Po półwieczu! Ratowała dzieci chore na ołowicę

– Przyznanie tego tytułu nie tylko honoruje dokonania pani doktor, ale także jest rodzajem spłaty długu moralnego za to, że gotowa praca naukowa nie mogła wówczas ujrzeć światła dziennego – mówił prof. Ryszard Koziołek, rektor UŚ. – Jest coś więcej, co nadaje tej uroczystości szczególnego charakteru. Epidemia jeszcze bardziej wyczuliła nas na konieczność troski o zdrowie.

Był rok 1974, gdy jeden z chorych chłopców trafił do kliniki pediatrycznej w Zabrzu, kierowanej przez prof. Bożenę Hager-Małecką. To pani profesor rozpoznała, że ma ołowicę. Wsiadła w auto i pojechała do poradni w Szopienicach, by sprawdzić na miejscu, co się dzieje.