Pedofil z Lublińca zatrzymany dzięki Krzysztofowi Dymkowskiego. 55-letni inżynier przyznał się do winy i usłyszał zarzuty

Zabytkowa rzeźnia w Chorzowie wystawiona na sprzedaż. Czy ktoś kupi obiekt za 15 mln zł?

Rzeźnia miejska w Chorzowie od lat niszczeje. Kiedyś - jedne z największych zakładów mięsnych na Górnym Śląsku, dziś - to kompletna ruina. I właśnie ten teren, przy ulicy Krakusa 3 w Chorzowie, prywatny właściciel wystawił na sprzedaż. Co się stanie z tym miejscem? Wszystko zależy od tego, czy ktoś je kupi i jaki ma na to miejsce plan... Cena to 15 mln złotych netto.