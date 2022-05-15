Перемога України на „Євробаченні - 2022”. Zwycięstwo Ukrainy na Eurowizji 2022

14 травня 2022 року в Турині відбувся фінал пісенного конкурсу „Євробачення - 2022”. Фінал Євробачення відкрили піснею Джона Леннона "Give Peace a Chance" (Дайте шанс миру).

У фіналі змагалися представники 25 країн-учасниць: 20 тих, що пройшли у фінал, а також країн «великої п’ятірки» — Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина – які є засновниками конкурсу і проходять до фіналу автоматично. Під номером 12 виступив представник України – гурт Kalush Orchestra, хлопці, котрі родом з міста Калуш на Заході України. Після виступу соліст гурту звернувся до всього світу із закликом допомогти захисникам України у Маріуполі. «Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!» — звернувся соліст гурту Олег Псюк зі сцени «Євробачення» в Турині. Це стало символом безмежної підтримки народу України та героїв, котрі зараз знаходяться на „Азовсталі”, оскільки не зважаючи на ризик дискваліфікації, після заклику рятувати людей, хлопці показали свій головний пріоритет і жагу щоб нас почув увесь світ. І справді так сталося, хлопців почула не тільки 200- мільйонна аудиторія, але і всі світові лідери. Після виступу українського гурту користувачі у всьому світі почали шукати інформацію про завод „AZOVSTAL”, на якому триває опір українських військових російським окупантам.

Це вже було символом перемоги. Організатори одразу відреагували заявою, що дискваліфікації не буде. Цитата: "Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер". Крім гурту з України, про Україну наприкінці свого виступу згадали сестри з Ісландії. Дівчата вигукнули "Peace for Ukraine". А німець Malik Harris був із гітарою з написом Peace на синьо-жовтому тлі. Коли надійшов час голосування від суддів Польщі, Молдови, Латвії, Румунії та Литви українці отримали 12 балів. У підсумку від журі гурт отримав 192 бали. Від глядачі Kalush Orchestra отримали 439 балів. Рекордний 631 бал став підтвердженням перемоги України.

Президент України привітав Kalush Orchestra з перемогою і заявив : «Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь».

З перемогою Україну привітали й світові лідери- Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мішель та НАТО. Пишаємося нашою перемогою! Це перша, але не остання в цьому році. Слава Україні! Ukraiński zespół „Kalush Orchestra” wygrywa Eurowizję 2022. Po występie solista zespołu zaapelował do całego świata o pomoc obrońcom Ukrainy w Mariupolu. „Pomóż Ukrainie, Mariupol, pomóż Azovstal! Teraz!”. Było to symbolem odwagi, ponieważ zespół mógł zostać dyskwalifikowany, również pokazaniem co jest najważniejsze dla Ukrainy dzisiaj. Prezydent Ukrainy pogratulował zwycięstwa i powiedział: „Zrobimy wszystko, aby pewnego dnia gościć uczestników i gości Eurowizji w ukraińskim Mariupolu”. SLAVA UKRAINI! Solomiia Mykytsei

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