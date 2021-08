Perła Pogoni znów zabłyszczy? Miasto ogłosiło przetarg na rewitalizację glorietty w Parku Dietla. To zadanie z budżetu obywatelskiego

Glorietta w Parku Dietla w Sosnowcu ma odzyskać dawny blask

Piękna, ale zaniedbana. Taka jest glorietta, którą znajdziemy w Parku Dietla w Sosnowcu. To pawilon widokowy z zadaszeniem opartym na kolumnach. Mieszkańcy od dawna chcieli, żeby przywrócono go do czasów świetności. Tak się jednak nie stało, a glorietta zasłynęła jako porzucony obiekt. W końcu mieszkańcy Sosnowca wzięli sprawy w swoje ręce i złożyli projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu. Podczas głosowania otrzymał 791 głosów i został przekazany do zrealizowania. Na wykonanie zadania przeznaczono 469 tys. 14 zł. Pod koniec sierpnia Urząd Miejski w Sosnowcu ogłosił przetarg na znalezienie wykonawcy, który zrewitalizuje obiekt.

Glorietta znajduje się w Parku Dietla przy ulicy Żeromskiego. Przed wykonawcą nieco trudniejsze zadanie, bo teren, jak i obiekt znajduje się obiekt jest pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Musi więc zdobyć pozwolenie na prowadzenie na nim prac. Wykonawca powinien przywrócić gloriettę do stanu technicznego z okresu, w którym powstała - a było to około 1905 roku.