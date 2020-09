PGE Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel 3:0 ZDJĘCIA Superpuchar nie dla jastrzębian

Druga partia miała podobny przebieg. Bełchatowianie niemal cały czas prowadzili. W końcówce było 22:17 i choć za sprawą serwisów Jurija Gładyra jastrzębianie odrobili część strat doprowadzając do stanu 24:22 dla Skry, to jednak rywale nie wypuścili wygranej z rąk kończąc partię po ataku Norberta Hubera.

W trzecim secie do głosu doszli jastrzębianie i to do nich należał początek tej partii. Później gra się wyrównała. Przy stanie 24:23 Jastrzębski Węgiel miał setbola, ale w decydujących momentach klasę pokazał Katić wybrany MVP spotkania. To za sprawą serbskiego przyjmującego Skra wygrała tę partię 28:26, a mecz zakończył blok Milada Ebadipoura na Buckim.