PGG wypłaci pracownikom trzy dodatkowe pensje. Zarząd porozumiał się w tej kwestii ze związkowcami. Wcześniej górnikom przyznano podwyżki Piotr Chrobok

Szefostwo Polskiej Grupy Górniczej, a także kilkanaście związków zawodowych działających w górniczym przedsiębiorstwie podpisały porozumienie co do wypłaty pracownikom PGG jednorazowych nagród. W pierwszym półroczu 2023 roku, zostaną one wypłacone górnikom trzykrotnie. Od lipca z kolei - zgodnie z wcześniejszym porozumieniem - w PGG, górnicy będą zarabiać o ponad 15 proc. więcej.