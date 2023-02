Piast Gliwice - Cracovia 2:1. Kibice byli szczęśliwi, bo Piast uciekł ze strefy spadkowej i zepchnął w nią Górnika Zabrze

Piast Gliwice na mecz z Cracovią wychodził z szansą na wyjście ze strefy spadkowej i zepchnięcia w nią Górnika Zabrze. Dla kibiców nie okazało się to jednak wielkim magnesem, bo na trybunach pojawiło się tylko nieco ponad 3.000 osób, w tym spora grupa fanów gości.

Niezależnie od otoczki gospodarze zamierzali swój cel osiągnąć i od początku ruszyli do zdecydowanych ataków. W 5 minucie Michał Chrapek kopnął nawet piłkę do siatki za plecami Karola Niemczyckiego, ale po analizie VAR gol został anulowany, bo strzelec znajdował się na spalonym. Cracovia odpowiedziała po kolejnych pięciu minutach, a w roli głównej wystąpił Frantisek Plach, odbijając nogą próbę Otara Kakabadze.

Potem krakowianie coraz wyraźniej zaczęli skupiać się na defensywie, za to między piłkarzami przeskakiwały iskry. Sporo do powiedzenia mieli sobie między innymi Alexandros Katranis i Jani Atanasov, a zawodnika Piasta tonował Plach. Gliwiczanie próbowali przełamać linie obrony "Pasów" i bywali blisko szczęścia po rzutach rożnych i wolnych wykonywanych przez Damiana Kądziora, jednak do przerwy żadna bramka nie padła.