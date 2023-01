Piast Gliwice - FC Lugano WYNIK, ZDJĘCIA Gliwiczanie rozegrali pierwszy sparing na zgrupowaniu w Hiszpanii

Piast dotarł na hiszpańskie zgrupowanie w poniedziałek po południu i już w tym dniu odbył się pierwszy trening. Aleksandar Vuković zabrał do L’Albir 31 zawodników. Jak na razie jedynym nowym zawodnikiem w Piaście jest Szczepan Mucha z Rekordu Bielsko-Biała. Do Skry Częstochowa został wypożyczony Mateusz Winciersz, który jesienią był na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów. Bramkarz Jakub Szmatuła zakończył karierę i został włączony do sztabu szkoleniowego.