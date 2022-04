Piast Gliwice - Górnik Łęczna ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Wilczek dał zwycięstwo, Plach uratował Piasta, Prasoł zadebiutował przy Okrzei

Po porażce 0:4 z Pogonią Szczecin z pracy w Górniku Łęczna zrezygnował Kamil Kiereś. To była czwarta z rzędu przegrana łęcznian. Jego miejsce w czwartek zajął Marcin Prasoł, czyli asystent trenera Jana Urbana w Górniku Zabrze. Opuścił klub z Roosevelta i już w sobotę zadebiutował w Gliwicach przy Okrzei.

Piast przystąpił do meczu z Górnikiem Łęczna z serią siedmiu spotkań bez porażki i w roli faworyta.

W 4. minucie gliwiczan uratował Frantisek Plach, który po główce Bartosza Rymaniaka sparował piłkę na poprzeczkę. W 26. minucie było 1:0 dla gospodarzy. Tom Hateley zagrał przed bramkę do Kamila Wilczka, który z bliska z powietrza wpakował piłkę pod poprzeczkę. Przed przerwą doszło do zderzenia głowami Rymaniaka z Rauno Sappinenem i zawodnik gości musiał pojechać do szpitala na badania.