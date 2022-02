Piast Gliwice - Górnik Zabrze ZDJĘCIA, WYNIK Derby Śląska bez Podolskiego na remis. Interwencja Bielicy uratowała zabrzan w końcówce

9 lutego Piast Gliwice przegrał z Górnikiem Zabrze po rzutach karnych w Pucharze Polski. Szybko nadarzyła się okazja do rewanżu, tym bardziej, że drużyna trenera Waldemara Fornalika była na fali - wygrała na wyjazdach z Wisłą Płock i Śląskiem Wrocław. Górnik rozegrał wcześniej dobry mecz z Rakowem Częstochowa remisując 1:1.

Przy Okrzei pamiętano o wojnie na Ukrainie

W Gliwicach nie mogło zabraknąć akcentów związanych z wojną na Ukrainie. Piłkarze Piasta i Górnika wyszli na rozgrzewkę w koszulkach z napisem Stop War! Przed meczem obie drużyny ustawiły się na środku boiska, aby podkreślić solidarność z Ukraińcami, co pokazano też w haśle na telebimach. Wcześniej piłkarze stanęli do symbolicznego zdjęcia. Zwaśnionych kibiców połączyło śpiewanie o tym, co myślą o agresorach w toczącej się wojnie.