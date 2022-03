Piast Gliwice i GKS Tychy muszą naprawić murawę. Kluby dostały listy z PZPN

W przypadku gliwiczan opis murawy znalazł się w raporcie delegata, tyszanami przedstawiciele PZPN zajęli się na podstawie obserwacji własnej. Komisja Licencyjna wysłała do Piasta i GKS-u pisma z sugestią podjęcia w trybie pilnym doprowadzenia nawierzchni do stanu obowiązującego w podręczniku.

Wymogi I.14 mówią jasno, że pole gry musi być płaskie i równe, w ogólnym stanie dobrym i w kolorze zielonym. W obu śląskich przypadkach warunki nie są spełnione. - To prawda, że wysłaliśmy takie pisma - potwierdza Krzysztof Smulski, przewodniczący Komisji Licencyjnej. - Zależy nam na tym, żeby boiska były godne rozgrywek Ekstraklasy i I ligi, prezentowały się dobrze w transmisjach telewizyjnych i umożliwiały piłkarzom płynną grę, co w całości przekłada się na wizerunek polskiej piłki. Komisja monitoruje sytuację w klubach nie tylko w okresie licencyjnym, zależy nam na tym, by na nieprawidłowości reagować na bieżąco.

Piast twierdzi, że najważniejsze prace, z zasianiem trawy, zostały już wykonane, ale na ich efekty trzeba będzie poczekać. W Tychach natomiast problem, zwłaszcza z polami bramkowy-mi, powtarza się cyklicznie i wiąże z problemami technicznymi.