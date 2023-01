Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok ZDJĘCIA, WYNIK Początek ligowej wiosny przy Okrzei z podziałem punktów

Zobacz ZDJĘCIA z meczu Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok, 29.01.2023 r.

Aleksandar Vuković (Piast)

Mecz i punkt, który nie do końca nas zadowala, biorąc pod uwagę przebieg i to, co miało miejsce na boisku. Myślę, że byliśmy drużyną, która zrobiła zdecydowanie więcej na tym bosku, żeby ten mecz wygrać. Wcześniej był problem u nas ze stwarzaniem sytuacji, dzisiaj z tego widziałem statystykę, 18 czy 15 strzałów, 5-6 bardzo dobrych sytuacji, dwa słupki. Bramka po bardzo ładnej akcji… Po prostu za łatwo stracona ta bramka na 0:1 praktycznie decyduje o tym, że mamy tylko punkt. Jest na pewno pozytywem to, że drużyna nie poddała się w momencie utraty bramki, byliśmy szczególnie w drugiej połowie tą drużyną, która dyktuje, to co się dzieje na boisku. Po straconej bramce stworzyliśmy ze 3-4 sytuacje stuprocentowe i jedną wykorzystaliśmy. Szanuję ten punkt, że jest wywalczony determinacją i grą niezależnie od okoliczności - bo straciliśmy bramkę, kiedy przeważaliśmy. Jagiellonia to drużyna, która dzisiaj, uważam, jest bardzo zadowolona z jednego punktu, przynajmniej taka powinna być z przebiegu tego meczu.

Maciej Stolarczyk (Jagiellonia)

To nie było widowisko, jakie chcielibyśmy stwarzać, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że Piast jest za nami i depcze nam po piętach. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Piast nie traci dużo bramek. Z tego jaki styl prezentuje po przejęciu sterów przez trenera Vukovicia wiedzieliśmy, że jest to trudny przeciwnik do ugryzienia. Nie ukrywam, że żałuję momentu, gdy strzeliliśmy bramkę i w nasze szeregi wdała się nerwowość, co za tym idzie strata bramki. Najbardziej martwi mnie fakt, iże straciliśmy Jesusa Imaza, zobaczymy na jak długo. Spory wpływ na to, jak się prezentowaliśmy miało to, że trenujemy cały czas na sztucznej nawierzchni i ta nawierzchnia dzisiaj była zupełnie inna, co też nie pomagało nam w kreowaniu sytuacji, byciu groźnym pod bramką przeciwnika, bo tak naprawdę w drugiej połowie tych sytuacji sobie nie stworzyliśmy. Nie ma co ukrywać, iż Piast miał w doliczonym czasie gry piłkę meczową, ale tym razem rywal chybił i wywozimy jeden punkt. Nie jestem zadowolony, bo przyjechaliśmy tutaj wygrać, ale szanuję to, co zdobyliśmy.