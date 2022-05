Piast Gliwice - Lech Poznań NA ŻYWO, WYNIK Fornalik: Porażka w finale Pucharu Polski może jeszcze bardziej zmobilizować Lecha

Do końca sezonu PKO Ekstraklasy zostały trzy kolejki. Na czele tabeli są dwie drużyną z 65 punktami - Raków i Lech. W niedzielę częstochowianie zagrają u siebie z Cracovią (godz. 15), a „Kolejorz” w Gliwicach z Piastem.

Piast - Lech NA ŻYWO

- Z takim przeciwnikiem jakim jest Lech Poznań, musimy zagrać jak najlepiej potrafimy, bo wiemy, jaki jest potencjał Lecha, jakie są indywidualne umiejętności zawodników tej drużyny, jak ten zespół potrafi grać, funkcjonować - mówi trener Piasta Waldemar Fornalik. - Aby osiągnąć korzystny rezultat z tą drużyną, trzeba wznieść się na wyżyny umiejętności. Zagrać przede wszystkim solidnie w defensywie, jak również, jeżeli nadarzą się okazje na zdobycie bramki, bezwzględnie to wykorzystać. To jest sposób. Nic odkrywczego nie powiedziałem, ale tak to po prostu widzę.