Piast Gliwice - Legia Warszawa NA ŻYWO, WYNIK, LIVE, TRANSMISJA Hit kolejki: Lider przy Okrzei. Piast ma patent na Legię

W środę 21.04.2021 r. w meczu 26. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice zagra z Legią Warszawa. Początek spotkania o godz. 20.30. Gliwiczanie w tym sezonie zremisowali w Warszawie z lidze 2:2 i wygrali 2:1 w Fortuna Pucharze Polski. Jak będzie tym razem? Legia jest niepokonana od 10 meczów, a Piast od siedmiu. Na ławce Legii Warszawa zabraknie trenera Czesława Michniewicza, zdyskwalifikowanego na dwa mecze. TUTAJ na dziennikzachodni.pl prowadzona będzie relacja LIVE z meczu Piast - Legia.

Komisja Ligi Ekstraklasy podjęła decyzję o dyskwalifikacji na dwa mecze trenera Legii Warszawa Czesława Michniewicza. Szkoleniowiec został ukarany czerwoną kartką podczas spotkania 25. kolejki z Cracovią.Piast w poprzedniej kolejce wypuścił zwycięstwo z rąk, choć prowadził 2:1 z Lechią w Gdańsku 2:1.Zespół Waldemara Fornalika jest niepokonany od siedmiu spotkań. Na 18 ostatnich meczów Piast przegrał tylko raz (w 18. kolejce z Wartą Poznań 0:1).Liderująca Legia Warszawa ostatnio dwa razy zremisowała 0:0 (z Lechem w Poznaniu i ze wspomnianą Cracovią). W tym roku w Ekstraklasie warszawski zespół przegrał tylko w pierwszy meczu rundy wiosennej, w Bielsku-Białej z Podbeskidziem 0:1. Legia jest więc niepokonana od 10 meczów!Po wtorkowej wygranej Pogoni z Górnikiem Zabrze 1:0 Legia ma tylko trzy punkty przewagi nad drużyną ze Szczecina zajmującą 2. miejsce. Piast jest czwarty i ciągle ma szansę na ligowe podium. Przy Okrzei walczą o europejskie puchary. Furtka do Europy może otworzyć się też z 4. miejsca, jeżeli Raków Częstochowa zostanie na podium i zdobędzie Puchar Polski.Piastowi dobrze gra się z Legią, co potwierdza też ten sezon. Drużyna Fornalika w listopadzie, w 11. kolejce, zremisowała przy Łazienkowskiej 2:2. Jeszcze lepiej było na początku marca w ćwierćfinale Pucharu Polski. Gliwiczanie wygrali w Warszawie 2:1.- Poprzednie mecze nie były łatwe, bo Legia miała przewagę, ale to my byliśmy skuteczniejsi - ocenia trener Fornalik, który nie może skorzystać z Bartosza Rymaniaka, Tomasza Mokwy (kontuzje) i Patryka Lipskiego (kartki). Pod znakiem zapytania stoi występ Jakuba Czerwińskiego. - Ostatnie wyniki powodują, że może inaczej patrzy się na mecze z Legią, ale my wiemy, jaka jest wartość drużyny z Warszawy i w dalszym ciągu, aby z nią wygrać, musimy zagrać naprawdę bardzo dobre spotkanie - podkreśla "Waldek King".Piast nie przegrał z Legią od 2018 roku. W środę spotkają się ze sobą mistrzowie Polski z dwóch ostatnich sezonów. Zapowiada się hi kolejki!W meczu z Cracovią czerwoną kartkę zobaczył trener Legii Czesław Michniewicz. Ponieważ sprawa tej kary jest niejednoznaczna, w warszawskim obozie liczą, że pierwszy trener będzie mógł jednak zasiąść na ławce w meczu z Piastem (patrz powyżej: AKTUALIZACJA).- Nie ma to wpływu na nasz plan pracy, który sobie założyliśmy. Każdy w sztabie wie, co ma robić i nic się nie zmienia. Przygotowujemy się do meczu jak przed każdym innym – przekonuje asystent Michniewicza Przemysław Małecki.Sędzią środowego spotkania jest Damian Kos (Gdańsk).. Wstęp do meczu od godz. 20. Transmisja od 20.25.