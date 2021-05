Piast Gliwice: Piłkarze Fornalika na rysunkach kibiców. Klub podsumował konkurs plastyczny ZDJĘCIA

Oaza Aktywności w sercu Wodzisławia. Jest ogród, fontanna, leżaki, a w dawnym prosektorium sale do ciekawych zajęć

Oaza Aktywności znajduje się w samym sercu Starego Miasta! To udana rewitalizacja. W budynku dawnego i niszczejącego prosektorium w Wodzisławiu Śląskim powstała Oaza Aktywności z salami: warsztatową, rehabilitacyjną, zimowym ogrodem i "zielonym" dachem. A na zewnątrz przestrzeń rekreacyjna z fontanną, altaną, leżakami, ogródkiem ziołowym i miejscami do zabaw. To nie tylko atrakcyjne miejsce w centrum Wodzisławia Śl. To również inwestycja w ludzi. Uczestnicy projektu biorą udział w specjalnie przygotowanych ciekawych zajęciach. To osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i seniorzy. Zobaczcie zdjęcia.