Piast Gliwice po erze Pawła Żelema. Co musi zrobić Grzegorz Bednarski? Dlaczego kibice nie płaczą za poprzednim prezesem

Żelem zostawił Piasta z porządną poduszką finansową

- Przez trzy pełne lata obrotowe od lipca 2017 do czerwca 2020 spółka osiągnęła trzykrotnie zysk - podkreślił Żelem na łamach Interii. - Dane finansowe spółki zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN są ogólnodostępne. Nie zdradzę więc żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że ostatni rok obrotowy Piast zakończył niemal z 10-milionowym zyskiem. Nie jest to wypracowany zysk „papierowy”, bo spółka ma bardzo dobre wskaźniki płynności finansowej i zabezpieczenie w postaci solidnej poduszki finansowej. Niestety, nie jest to standard w realiach klubowej piłki - dodał były prezes Piasta, który trafił teraz do zarządu Lechii Gdańsk.