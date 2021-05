Piast Gliwice - Podbeskidzie 0:0 RELACJA NA ŻYWO WYNIK Odrębne cele, ogromna stawka

Ten mecz będzie miał bardzo duży wpływ na to, w jakiej sytuacji do nowego sezonu przystąpią drużyny z województwa śląskiego. Po zwycięstwie Rakowa Częstochowa we wczorajszym finale Pucharu Polski wiadomo, że prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji Europy da także czwarte miejsce w ligowej tabeli na koniec sezonu. Piast ma więc spore szanse na to, by zostać drugą drużyną z naszego województwa, która latem będzie reprezentowała Polskę w europejskich rozgrywkach. Na drugiej szali ważą się losy tego, ile zespołów ze śląskiego zagra w PKO Ekstraklasie. Po sobotnim zwycięstwie Stali Mielec w Poznaniu Podbeskidzie stoi pod ścianą i musi wygrać, by zrównać się punktami z zespołem z Podkarpacia.

Piast był w tabeli czwarty przed rozpoczęciem kolejki, ale wyścig o miejsce tuż za podium będzie niezwykle zacięty. Po spotkaniach rywali gliwiczanie spadli na siódmą lokatę i tracą obecnie dwa punkty do Lechii oraz po jednym do Zagłębia i Warty. Podopieczni Waldemara Fornalika teoretycznie są w uprzywilejowanej pozycji, bo przystępują do swojego meczu w roli faworyta. Doświadczony szkoleniowiec nie widzi jednak w tym fakcie ułatwienia. - Gatunkowo będzie to trudny mecz, szczególnie dla nas, bo będziemy przystępować do niego w roli faworyta. Takie mecze nie są łatwe. W ostatnim swoim meczu Podbeskidzie zaprezentowało się z dobrej strony i widać, że mają jasno określony cel, czyli utrzymanie w Ekstraklasie. Czeka nas trudne zadanie - zaznacza Fornalik.