Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 0:1 RELACJA, ZDJĘCIA Gliwiczanie byli lepsi, ale zostali pokonani. Dwa mecze, dwie porażki, ani jednej bramki

Wydawało się, że Pogoń czeka na wyrok, ale chyba uśpiła Piasta. W 64. minucie Kucharczyk strzelił z 16 metrów i trafił w słupek. Następnie goście mieli rzut rożny - dośrodkował Kucharczyk, główkował Kamil Drygas, głowę dołożył jeszcze Alexander Gorgon i piłka po rękach Frantiska Placha wpadła do bramki. Potrzebna była jeszcze analiza VAR, ale okazało się, że nie było spalonego.

- Mamy sytuacje bramkowe, ja zmarnowałem dwie, biorę na siebie to, że jest 0:0. Teraz trzeba patrzeć na drugą połowę - stwierdził Świerczok w przerwie meczu . W pierwszej połowie Piast oddał jeden celny, a Pogoń nie trafiła w bramkę ani razu.

Piast próbował odrobić stratę. W 81. minucie rezerwowy Piotr Parzyszek tyłem do bramki uderzył nożycami nad poprzeczkę. Zaraz potem bramkarz Pogoni obronił nogą strzał z bliska Arkadiusza Pyrki, z rzutu wolnego za wysoko strzelił Lipski.

- Trener uczulał nas na stałe fragmenty gry Pogoni, ale właśnie w ten sposób straciliśmy bramkę. Musimy się zabrać do roboty, bo po dwóch meczach mamy zero punktów, a jest tylko 30 kolejek. Czas ucieka - mówił Patryk Lipski.

Jakub Świerczok kończył mecz z urazem. Co się stało napastnikowi Piasta? - W poniedziałek przejdzie badanie rezonansem magnetycznym. Trudno teraz dokładnie określić, ale wygląda na to, że jest problem z mięśniem dwugłowym uda - mówił trener Waldemar Fornalik.

Waldemar Fornalik, trener Piasta:

Myślę, że z dotychczasowych meczów to właśnie to spotkanie było najlepsze. Stworzyliśmy sobie sytuacje, po których powinny paść bramki, ale tak się nie stało. Jeden błąd przy stałym fragmencie gry zadecydował, że przegraliśmy. Nie ma tematu zmęczenia po meczu w europejskich pucharach, bo zespół nieźle się prezentował. Zabrakło jedynie skuteczności. Szkoda, bo widać było, że drużyna pracowała. Powoli widać efekty naszej codziennej pracy i tym bardziej jest to dla nas niełatwa sytuacja, bo każdy dobry występ poparty zwycięstwem ma dobry wpływ na postawę zespołu. Liczę, że zawodnicy nie spuszczą głów, tylko wspólnie pokażemy, gdzie jeszcze tkwią rezerwy i nad tym będziemy pracowali podczas najbliższej przerwy na reprezentację.