Piast Gliwice - Raków Częstochowa: Raków ze wsparciem Rycerza szykuje się na bój z Piastem

Raków ze wsparciem Rycerza szykuje się na bój z Piastem

- To zaległe spotkanie, co oznacza, że można podreperować konto punktowe kiedy nie grają rywale i taki jest nasz cel - powiedział Marek Papszun, trener Rakowa. - Jedziemy na niełatwy teren, bo Piast to wymagająca drużyna, która ma dużo większe możliwości niż wskazuje na to liczba zdobytych przez nią punktów i te mecze są zawsze trudne. Będziemy jednak chcieli w Gliwicach zrekompensować sobie nasz niedosyt i rozczarowanie po meczu w Łodzi. Musimy zagrać skutecznie i z większą chęcią odniesienia zwycięstwa to wtedy nasze szanse będą większe.

Częstochowianie w przypadku pokonania Piasta zostaną samodzielnym liderem PKO Ekstraklasy po 11. kolejkach, ale nawet remis w Gliwicach da im awans na pierwsze miejsce w ligowej tabeli.

- Raków to jeden z głównych pretendentów do zdobycia tytułu mistrza Polski - stwierdził Waldemar Fornalik, szkoleniowiec Piasta. - Ten zespół niesamowicie się wzmocnił w ostatnim czasie. Spodziewamy się, że w Gliwicach będzie chciał grać swoją piłkę, bo tak gra od dłuższego czasu. Czeka nas w czwartek trudne spotkanie.