Piast Gliwice - Raków. Gerard Badia spotkał się z kibicami ZDJĘCIA „Badi” przyleciał z Hiszpanii na pożegnanie z Piastem

Gerard Badia pożegnał się z Piastem

W czerwcu oficjalnie potwierdzono, że Badia nie przedłuży kontraktu z Piastem.

- Myślałem, że ten dzień nigdy nie nadejdzie, ale niestety ten moment przyszedł i zdecydowałem, że nie będę przedłużał swojej umowy. Chciałem bardzo podziękować Piastowi, bo po jego stronie była wola, by współpracować dłużej, ale decyzja należała do mnie. Była ona bardziej podyktowana rozumem niż sercem, które teraz płacze. Jest to dla mnie trudny czas, bo żegnam się z klubem, który dał mi wszystko, kiedy ja naprawdę nic nie miałem - powiedział „Badi”, który po powrocie w rodzinne strony został zawodnikiem beniaminka piątej ligi FC Asco. Grę w piłkę łączy z pracą w rodzinnej firmie.