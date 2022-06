Piast Gliwice rozpoczął treningi i ogłosił pierwszy transfer ZDJĘCIA Grzegorz Tomasiewicz przyszedł ze Stali Mielec

Nowym zawodnikiem Piasta Gliwice został Grzegorz Tomasiewicz. 26-latek podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku. W umowie zapisano opcję przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. Środkowy pomocnik, któremu zakończył się kontrakt ze Stalą Mielec, trafił na Okrzei na zasadzie wolnego transferu.

- Wybrałem Piasta z prostego powodu. Ta drużyna co sezon bije się o jak najwyższe miejsca. To był też taki moment w mojej karierze, w którym chciałbym się jeszcze bardziej rozwinąć. Jestem przekonany, że w takiej drużynie mogę zrobić kolejny krok do przodu - powiedział Grzegorz Tomasiewicz, cytowany przez stronę Piasta.

W poprzednim sezonie w barwach Stali Tomasiewicz zaliczył 33 ligowe występy, strzelił osiem goli i miał dwie asysty.

We wtorkowym treningu brał udział Rauno Sappinen, który pauzował od 9 kwietnia, kiedy doznał kontuzji w meczu z Górnikiem Łęczna. Estoński napastnik doznał złamań w obrębie twarzoczaszki. Trenuje w specjalnej masce ochronnej.