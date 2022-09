Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:1. Zdjęcia z meczu, który rozczarował kibiców

Drugi remis z rzędu zaliczyli piłkarze Piasta Gliwice. Tym razem zespół Waldemara Fornalika podzielił się punktami ze Śląskiem Wrocław.

Wynik spotkania został ustalony w pierwszej połowie. W przeciwieństwie do spotkania z Górnikiem Zabrze tym razem to gliwiczanie gonili wynik. I zrobili to skutecznie, w dodatku bardzo szybko.

Podział punktów zostawił jednak duży niedosyt w obu zespołach.

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:1 (1:1)

0;1Patrick Olsen (29), 1:1 Constantin Reiner (35)

PiastPlach - Mokwa, Reiner, Czerwiński, Holubek - Pyrka (61. Chrapek), Hateley (46. Dziczek), Tomasiewicz (85. Kaput), Felix, Kądzior - Wilczek (71. Toril). Trener: Waldemar Fornaik.

Śląsk Szromnik - Konczkowski, Verdasca, Gretarsson, Janasik - Yeboah, Borys (77. Hyjek), Olsen, Leiva (84. Łyszczarz), Garcia (68. Jastrzembski) - Exposito. Trener: Ivan Djurević

Żółte kartki Czerwiński, Hateley

SędziowałWojciech Myć (Lublin).

Widzów3.253