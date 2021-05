Piast Gliwice stracił puchary, ale zyskał reprezentanta Polski. Jakub Świerczok gwiazdą ligi minionego sezonu PODSUMOWANIE

Zagłębiu grozi spadek do II ligi. Prezydent Sosnowca zabrał głos: Też jestem zdenerwowany

Na cztery kolejki przed końcem sezonu Fortuna 1. Ligi Zagłębie Sosnowiec ma tylko trzy punkty przewagi nad ostatnim miejscem w tabeli, które oznacza spadek do II ligi (jest na nim GKS Bełchatów). Zespół Kazimierza Moskala przegrał ostatnio cztery mecze z rzędu. Kibice od pewnego czasu domagali się, aby do kryzysu w Zagłębiu ustosunkował się prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Przed meczem z GKS-em Jastrzębie prezydent Chęciński napisał w mediach społecznościowych, co sądzi o sytuacji Zagłębia.