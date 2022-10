Piast Gliwice zmienił trenera! Aleksandar Vuković za Waldemara Fornalika. Nowy szkoleniowiec zadebiutuje w Kielcach z Koroną

Piast Gliwice w tym sezonie ma serię siedmiu meczów bez zwycięstwa, a ostatnio przegrał u siebie z Radomiakiem Radom 1:2. Gliwiczanie mają 12 punktów i zajmują 15. miejsce.

Po ostatniej porażce trener Fornalik przepraszał kibiców:

- Chciałem przeprosić naszych kibiców i apelować do nich o cierpliwość, zrozumienie w niektórych sytuacjach. Na tę chwilę nie jest za dobrze, ale myślę, że tę drużynę - w perspektywie - stać na o wiele więcej. Ciągle mamy problem, by mieć do dyspozycji wszystkich zawodników, ciągle jest rotacja w kadrze, w pierwszej jedenastce. Czasami uciekają nam gdzieś automatyzmy - mówił cytowany przez PAP.

Władze klubu postanowiły jednak zwolnić trenera, który z Piastem zdobył mistrzostwo Polski w 2019 roku i trzecie miejsce w 2020 r.

- Zasługi Waldemara Fornalika i jego sztabu są niepodważalne. Warsztat, wiedza i autorytet, to przymioty trenera, które poprowadziły zespół do sukcesów. Decyzja o rozstaniu nie była łatwa, nigdy nie jest. Znaleźliśmy się jednak w trudnej sytuacji i dla dobra klubu doszliśmy do wniosku, że potrzebna zmiana. Umowę rozwiązaliśmy za porozumieniem stron. Wdzięczni za cały trud i te pięć lat lat pracy okraszone wielkimi osiągnięciami, dziękujemy i życzymy trenerowi powodzenia. Liczymy, że - podobnie jak my - trener zachowa same pozytywne wspomnienia z pracy w Gliwicach - powiedział Grzegorz Bednarski, prezes Piasta.