Piasta Gliwice: Frantisek Plach może zostać! Dla trenera Vukovicia to priorytet. Potrzebny też zawodnik na prawą obronę

W poniedziałek 5.12.2022 r. Piast Gliwice spotkał się na pierwszym wspólnym treningu na boisku przy ulicy Sokoła. Wcześniej z dziennikarzami spotkał się trener gliwiczan Aleksandar Vuković. Zobacz ZDJĘCIA z pierwszego treningu.

Aleksandar Vuković o zmianie w planie treningowym

Tak naprawdę dopiero w poniedziałek mieliśmy wspólne spotkanie, wszyscy razem, bo drużyna w sobotę i niedzielę zebrała się na testy - bardziej indywidualnie, z rozpiski każdy przychodził na swój termin. Po tym wspólnym spotkaniu widać, że oni odpoczęli. Potrzebowali po tych wszystkich zawirowaniach i problemach, najpierw odpocząć, a teraz jest jest wystarczająco dużo czasu, aby trenować. W porównaniu do wcześniejszych planów (sztabu Waldemara Fornalika - red.), główna zmiana polega na tym, że od 23 grudnia do 3 stycznia był planowane wolne. My to zmieniliśmy - będzie czas na święta, a przed Nowym Rokiem zrobimy kilka treningów. Zobacz ZDJĘCIA z treningu Piasta Gliwice, 5.12.2022 r.

O zmianach kadrowych i kontuzjowanych

W tej chwili jesteśmy w takim gronie, w jakim w zasadzie się rozstaliśmy. Dziś liczę, na bardzo ważną informację dla całej drużyny. To dla mniej w tej chwili kwestia priorytetowa. Jeżeli chodzi o skład drużyny, to na początek będziemy trenować z tymi ludźmi, których mamy. Okres styczniowy i nawet też lutowy jest po to, aby coś ewentualnie skorygować. Myślę, że wcześniej wiele się nie wydarzy. Jeśli chodzi o kontuzjowanych - Tomas Huk i Tihomir Kostadinow, tą są nadal odległe kwestie. Nie spodziewamy się ich szybko z drużyną na boisku, pracują indywidualnym tokiem.

O tym, czy priorytet dotyczy Frantiska Placha

Myślę, że nie jest to trudne do zgadnięcia. Nie chcę wyprzedzać faktów. Liczę na domknięcie sprawy, która była dla mnie absolutnym priorytetem. Pokreśliłem w rozmowie w klubie oraz z samym Plachem, że zdaję sobie sprawę jak ważną postacią był i jest dla tej drużyny. Staram się też go przekonać, że to jest dobre miejsce dla niego, aby tutaj być. Idzie to w dobrą stronę i mam nadzieję, że w poniedziałek będzie finalizacja. Razem z Kubą Czerwińskim i kilkoma innymi, jest ważną postacią dla tej drużyny.

O potrzebie świeżej krwi

Dyrektor sportowy wie, w klubie wiedzą, jakie są sugestie co pozycji, czy profilu zawodników, jakich byśmy chcieli. Nie jest tak, że oczekuję nie wiadomo czego, ale na pewno, jak w każdej drużynie, troszeczkę świeżej krwi, może się zawsze przydać. Nie chcemy robić niczego w pośpiechu, bo tak na dobrą sprawę, to teraz powinniśmy kończyć zmagania ligowe, rozjeżdżać się, a dopiero potem myśleć o wzmocnieniach. Nie jest teraz łatwo o zawodników ze względu na podejście klubów. Wszyscy chcą przynajmniej do stycznia utrzymywać taki skład, jaki mają,a potem decydować. Są też możliwe odejścia z naszego klubu, ale to dopiero styczeń-luty.

O tym, kto będzie grał w Piaście

Nie jest tajemnicą, że na prawej obronie mamy tylko Tomka Mokwę, jako nominalnego prawego obrońcę. To troszeczkę za mało jak na potrzeby. Wiadomo, że zawsze można kogoś oddelegować, ale myślę, że to jest newralgiczna dla nas pozycja. Pozostałe będą zależały od tego jak przepracujemy ten okres w Polsce, potem w na obozie w Hiszpanii. Nie ukrywam, że niektórzy zawodnicy muszą udowodnić, że stać ich na to, żeby grać w Piaście Gliwice. Nie chcę nikogo łatwo skreślać, ale od tego kto odejście, będzie zależało, kogo będziemy chcieli sprowadzić.

O tym, czy Piast jest za nisko w tabeli, w stosunku do potencjału