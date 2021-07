Piąta rocznica pielgrzymki papieża Franciszka na Jasną Górę

W homilii papież powiedział m.in. „Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia. Teraz, podobnie jak wówczas, czyni to z macierzyńską troską, ze swoją obecnością i dobrą radą, ucząc nas unikania arbitralnych decyzji i szemrań w naszych wspólnotach. Jako Matka rodziny chce nas strzec razem, wszystkich razem. Wasz naród pokonał na swej drodze wiele trudnych chwil w jedności. Niech Matka, mężna u stóp krzyża i wytrwała w modlitwie z uczniami w oczekiwaniu na Ducha Świętego, zaszczepi pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości i stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie ulegając pokusie izolowania się i narzucania swej woli.”

Uroczysta eucharystia została odprawiona na szczycie jasnogórskim. Było to dopełnienie historii. Papież Paweł VI w 1966 roku chciał uczestniczyć w obchodach Sacrum Poloniae Millennium, Tysiąclecia Chrztu Polski.

Podczas uroczystej mszy świętej papież potknął się podczas obchodzenia ołtarza z kadzidłem i upadł na jednym ze schodków. Natychmiast pomogła mu ochrona i duchowni. Podczas konferencji prasowej, na pokładzie samolotu, wracając do Watykanu ze Światowych Dni Młodzieży tłumaczył, że zapatrzył się na Matkę Bożą i zapomniał o schodku, który musiał pokonać. - Trzymałem kadzielnicę i kiedy poczułem, że upadam, pozwoliłem sobie na ten upadek i tak się uratowałem - mówił Ojciec Święty.

Miasto i sanktuarium przez kilka miesięcy przygotowywały się do wizyty Ojca Świętego. Na wałach klasztornych zainstalowano trzy telebimy. Na murach zawieszono dwie długie, polskie flagi. W sanktuarium goście z wielu państw, którzy przyjechali do Częstochowy na Diecezjalne Światowe Dni Młodzieży, uczestniczyli w modlitwach, mszach świętych. W parkach podjasnogórskich, w Al. Sienkiewicza, III Al. Najświętszej Maryi Panny na placu Biegańskiego zainstalowano nagłośnienie.

Po przyjeździe na Jasną Górę papież przejechał między sektorami papamobile, pozdrawiając wiernych. Następnie przez boczną bramę wjechał na dziedziniec klasztorny. Przed wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu papież przywitał się z oczekującymi tu wiernymi i pobłogosławił chorą dziewczynkę na wózku. W Kaplicy, w szpalerze po obydwu stronach barierek, na Ojca Świętego czekało blisko 200 zakonników paulińskich. Po dłuższej modlitwie stojąc przed Cudownym Obrazem, papież sam podszedł do ołtarza i złożył na nim Złotą Różę przy Cudownym Obrazie Matki Bożej - dar dla Jasnej Góry.

Według pierwotnych planów Franciszek miał przylecieć do Częstochowy helikopterem, ale zmienił plany i przyjechał samochodem ok. godz. 9.30. Ojca Świętego powitali arcybiskup częstochowski Wacław Depo, przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i przedstawiciele władz lokalnych, z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem na czele.

Ojcowie paulini, reprezentowani przez generała zakonu o. Arnolda Chrapkowskiego i przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligórę, przekazali Ojcu Świętemu kopię Ikony Matki Bożej Częstochowskiej oraz kielich mszalny.

Papież otrzymał też od władz lokalnych i kościelnych - ufundowaną i wybitą przez Mennicę Polską - pamiątkową, 5-kilogramową srebrną monetę z wizerunkiem św. Jana Pawła

Witając Franciszka urodziła córeczkę

Na spotkanie z papieżem 28 lipca 2016 roku do Częstochowy przybyło ponad 400 tysięcy pielgrzymów, którzy zgromadzili się nie tylko na jasnogórskich błoniach, ale także w Alei Sienkiewicza, w III Alei Najświętszej Maryi Panny, na placu Biegańskiego, w podjasnogórskich parkach.

Ok. godz. 13 papież Franciszek, pozdrawiany przez rozchodzących się pielgrzymów, odleciał helikopterem do Krakowa.

Podczas jego wizyty w Częstochowie nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów. Nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości czuwało ok. 8 tysięcy policjantów, a także przedstawicieli innych służb państwowych, 130 strażników miejskich.