Pięć kilometrów betonowej autostrady oddano 18 czerwca. W sierpniu ma zniknąć ostatni, kilkukilometrowy fragment starej gierkówki

Pięć kilometrów nowiutkiej betonowej jezdni na autostradzie A1 oddali wykonawcy kierowcom. To łódzki odcinek A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Jeden z tych części autostrady, gdzie wciąż kierowcy przemykali kilka kilometrów stara gierkówką. Od piątku 18 czerwca do ich dyspozycji oddano 5 km betonówki. W sierpniu z kolei zniknie ostatni jeszcze eksploatowany odcinek starej gierkówki. Zastąpi go betonowa jezdnia A1.

Zamiast po starej jedynce, pojedziemy po nowej betonówce Oddany do dyspozycji kierowców pięciokilometrowy odcinek autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem to część tzw. odcinka B. To jedyna z czterech części autostrady A1 budowanej po stronie województwa łódzkiego, która nie będzie gotowa w tym roku. Wykonawcą jest firma Mirbud. Mniejsze, niż na pozostałych odcinkach zaawansowanie prac, wynika z dużo później podpisanej umowy na budowę tego odcinka.

To pierwszy oddawany po okresie zimy odcinek nowej jezdni. Dotychczas kierowcy mogli tu korzystać z 7-kilometrowej nowej betonowej jezdni. Od piątku będzie to blisko 12 km. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, oddawany odcinek nie będzie bezpośrednim przedłużeniem już istniejącej betonowej jezdni. Pojawi się między miejscowościami Parzniewice i Norbertów, czyli w odległości blisko 7 kilometrów od używanej już jezdni betonowej.

- Taka kolejność wykonywania i przekazywania do użytku poszczególnych odcinków wynika z kwestii organizacyjnych – argumentuje GDDKiA.

W sierpniu gierkówka definitywnie przejdzie do historii Cała betonowa jezdnia wschodnia ma być, według deklaracji wykonawcy, dostępna jeszcze w czasie wakacji. Kolejny 4-kilometrowy odcinek w kierunku południowym, od istniejącej jezdni betonowej ma zostać oddany na początku lipca tego roku. Następny 2-kilometrowy, ostatni na południe odcinek do granicy kontraktu w Kamieńsku, do końca lipca br. Brakująca część o długości 6,7 kilometra ma zostać przekazana do użytku w połowie sierpnia. Tym samym stara jezdnia tzw. „gierkówki” przejdzie bezpowrotnie do historii, a kierowcy na całym łódzkim, 64-kilometrowym odcinku budowanej A1 będą mieli do dyspozycji na jednej jezdni nową betonową nawierzchnię.

GDDKiA podkreśla, że w miarę upływu czasu wzrośnie komfort podróżujących tą częścią budowanej A1 kierowców. Na razie na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk będzie obowiązywał układ ruchu 1+1, czyli jeden pas ruchu w kierunku Łodzi oraz jeden w kierunku Katowic. 1 października wprowadzony zostanie układ 2+2 - po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Warto dodać, że właśnie ten nieco ponad 24-kilometrowy odcinek, będzie ostatnią częścią autostrady A1 budowanej w Polsce. Kontraktowo ma być gotowy dopiero w 2023 roku, jednak nie można wykluczyć, gdyby tak dobre tempo prac zostało zachowane, że trasa w tym miejscu będzie gotowa jeszcze w 2022 roku.

Trzy odcinki A1 mają być gotowe jeszcze w tym roku Przypomnijmy. Na budowanym od kilku lat, 81-kilometrowym odcinku między Częstochową i Tuszynem, jeszcze w tym roku gotowe będą trzy odcinki A1 o długości prawie 40 km. Tam będziemy już jeździć pełnowymiarową, trzypasową betonową autostradą.

Budowa 81-kilometrowego odcinka autostrady A1 w województwach śląskim i łódzkim to kluczowa inwestycja w Polsce. Tyle kilometrów brakuje bowiem, by cała autostrada A1 była kompletna, czyli by w zależności od tempa jazdy w ponad pięć godzin dało się pokonać Polskę znad morza do granicy z Czechami.

Całą inwestycję już na początku podzielono na pięć odcinków. Jeden znajduje się na terenie województwa śląskiego, cztery w Łódzkiem.

W Śląskiem trwa budowa 17-kilometrowego odcinka autostrady od Częstochowy do granicy z województwem łódzkim. W tym przypadku, na oddanie całej inwestycji musimy jednak poczekać do połowy przyszłego roku.

- Zgodnie z harmonogramem autostrada A1 ma być gotowa w czerwcu 2022 roku - potwierdza Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach. Na razie ruch pod koniec roku został przekierowany w całości na nową, betonową jezdnię i odbywa się po dwóch pasach w każdym kierunku.

Jednak prawdziwa rewolucja, jeśli chodzi zakończenie budowy A1, szykuje się w tym roku na kilku odcinkach budowanych w Łódzkiem. Na cztery budowane tam odcinki, jeszcze w tym roku zakończone mają być trzy.

- Rzeczywiście takie są plany. Zgodnie z zapisami kontraktowymi, we wrześniu będzie gotowy odcinek A oraz D. Do tego, tempo prac na to wskazuje, że prawdopodobnie w grudniu tego roku zostanie oddany kolejny odcinek - C od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - powiedział nam w kwietniu Maciej Zalewski, rzecznik GDDKiA w Łodzi.

Co to oznacza dla kierowców? Już od granicy województwa śląskiego z łódzkim będziemy mieli do dyspozycji trzypasową betonową autostradę aż przez prawie 24 kilometry. Potem 24 kilometry jeszcze po placu budowy od węzła Kamieńsk do węzła Piotrków Trybunalski Południe, i potem ponownie wjedziemy na gotową autostradę A1, którą już bez utrudnień, dojedziemy nad morze.

