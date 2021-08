Pięć kilometrów starej „gierkówki” do remontu. Na DK 91 przed Częstochową przez prawie rok będą utrudnienia

25 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach wybrała wykonawcę kapitalnego remontu, lub raczej przebudowy dwupasmowej trasy DK 91. To dawna „jedynka” czyli DK1, a obecnie, po oddaniu do ruchu autostrady A1, przemianowana na DK 91.

Przetarg na wartą ponad 63,2 mln zł inwestycję wygrało konsorcjum w skład którego weszły firma Bitum (lider) oraz Drog-Bud, OLS, HUCZ, P.U.H. Domax Arkadiusz Mika, P.H.U. Larix (partnerzy).

- Planujemy podpisanie umowy i przekazanie placu budowy wykonawcy we wrześniu – powiedział nam Marek Prusak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

A to oznacza, że najprawdopodobniej pierwsze prace rozpoczną się na DK 91 dopiero w październiku.

Pięć kilometrów DK 91 będzie jak nowe

Przebudowa obejmie przede wszystkim wzmocnienie nośności drogi do 11,5 t/oś. To sprawi, że wciąż jeszcze wybierające tę trasę, zamiast autostrady A1, wielkie ciężarówki, nie będą już dokładały się do powstawania w tym miejscu kolejnych kolein.