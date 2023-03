Pięć prostych trików na porządek w szafie

Zobacz co masz w szafie. Zostaw tylko ubrania, których używasz

Porządki warto zacząć od przejrzenia wszystkich posiadanych rzeczy. Trzeba sobie uświadomić, jak dużo ich jest i ile potrzeba przestrzeni na ich przechowanie. Jeśli mamy do czynienia z nadmiarem i szafa będzie pękać w szwach, należy przejść do selekcji. Dobrym pomysłem okaże się podzielenie rzeczy na trzy grupy – a) regularnie używane, b) nieużywane, ale którym chcemy dać drugą szansę i w najbliższym czasie włączyć do użytku c) do usunięcia. Po miesiącu, jeśli nie uda się pokochać na nowo poszczególnych przedmiotów z drugiej grupy, należy zrezygnować z wszelkich sentymentów i się z nimi pożegnać.