Piekary Śl. Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Zmiażdżone auto osobowe, rozbite dwie ciężarówki z naczepami Paweł Kurczonek

Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj, 20 czerwca ok. godz. 13:30 na autostradzie A1 między Bytomiem a Piekarami Śląskimi. Samochód osobowy został dosłownie zmiażdżony przez TIRa. Do tragicznego zdarzenia doszło pomiędzy zjazdem na Piekary i wjazdem na autostradę z Piekar, w pobliżu wiaduktu DW911.