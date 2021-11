Piekary Śląskie. Centrum Aktywności już gotowe. Inwestycja powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców

Centrum Aktywności w Piekarach Śląskich otwarte

- To kolejne miejsce na terenie naszego miasta, które przeszło prawdziwa metamorfozę i stało się miejscem przyjaznym dla dzieci i młodzieży - wyjaśnia Wojciech Maćkowski, rzecznik piekarskiego magistratu.

Po prawie dziewięciu miesiącach zakończył się prace przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 15 na ul. Kotuchy w Piekarach Śląskich. Do użytku oddano właśnie Centrum Aktywności. Inwestycja powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy wybrali ten projekt podczas głosowania w 2019 roku.

To jednak nie wszystko. Do dyspozycji uczniów jest także strefa siłowni zewnętrznej czy stół do gry w ping ponga. Powstała również ścieżka zdrowia. Dzieci będą tu ćwiczyć koordynację ruchową i utrzymanie równowagi.