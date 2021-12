Piekary Śląskie i budżet na 2022 uchwalony. Jakie inwestycje będą realizowane w mieście?

16 grudnia - podczas XLIV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie - uchwalono budżet na przyszły rok. Za jego przyjęciem było 16 radnych, z kolei sześciu wstrzymało się od głosu. Nikt nie był natomiast przeciwko.

- Dla nas wszystkich odpowiedzialnych za przygotowanie budżetu na 2022 rok jest to wyjątkowo ważne wydarzenie. Dziękuję tym radnym, którzy podnieśli rękę za budżetem, bowiem jest to akt odwagi i brania współodpowiedzialności za miasto i jego rozwój. Łatwiej jest być z boku, nie angażować się, wstrzymywać się i krytykować. O wiele trudniej jest podejść do sprawy budżetu konstruktywnie, a następnie wspólnie pracować dla mieszkańców Piekar Śląskich - powiedziała Sława Umińska-Duraj, prezydent miasta.