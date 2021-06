Piekary Śląskie. Kontrola w niepublicznym przedszkolu wykazała nieprawidłowości. Sprawa trafiła do prokuratury

- Okazało się, że przedszkole wykazywało na swoich listach dzieci, które w tym czasie naprawdę chodziły do innych przedszkoli (w Piekarach Śląskich, Bobrownikach i Bytomiu). Wykazane były także dzieci, które nie korzystały z żadnego przedszkola, co zostało potwierdzone u rodziców - poinformował na swojej stronie internetowej wiceprezydent miasta Krzysztof Turzański.

Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Anioła Stróża" nie otrzymało, w przeciwieństwie do trzech innych niepublicznych placówek w mieście, dotacji na ten rok. Powody takiej decyzji są dwa.

Wiceprezydent poinformował, że na 62 dzieci wykazywanych do dotacji, prawidłowo zgłoszonych było tylko 22 z nich.

W związku z tym, podjęto decyzję, aby nie przyznać przedszkolu dotacji na ten rok. Ponadto miasto wystąpiło o zwrot dofinansowania za 2020. Kwota wynosi ok. 285 tysięcy złotych . Władze Piekar Śląskich skierowały więc sprawę do prokuratury.

"Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" - brzmi natomiast wspomniany już art. 286 par. 1 k.k.