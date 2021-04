Piekary Śląskie. Masowy punkt szczepień w Piekarskim Centrum Medycznym zacznie działać 28 kwietnia

Niewykorzystane szczepionki na COVID-19 w Katowicach to rarytas. Ludzie stoją godzinami w kolejkach

Jaka jest szansa, aby zgodnie z nowymi przepisami otrzymać w Katowicach szczepionkę przeciw COVID-19 z puli tych, które mogłyby się zmarnować? „Taka sama jak na wygraną w Lotto”. Adam w kolejce do punktu szczepień w Międzynarodowym Centrum Kongresowym stał pięć godzin. Chciał się zaszczepić, aby pojechać i pomóc schorowanym rodzicom. Do domu wrócił z kwitkiem i to kolejny raz.