Piekary Śląskie. Monitoring na os. Wieczorka: miasto zapowiedziało zamontowanie kamer po kolejnych dewastacjach

- Ponosimy coraz wyższe koszty naprawy zniszczeń. Dlatego nie ma innego wyjścia, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców musimy zainwestować w kamery na osiedlu. Kilkaset tysięcy złotych wydamy na monitoring zamiast na dalsze remonty: klatek czy parkingów - zapowiedział wiceprezydent Krzysztof Turzański.

Pierwsze kamery już zostały zamontowane - konkretnie przy ul. Jankego 4. Koszt dla jednego budynku (składa się na to mniej więcej 8 szt. kamer) to ok. 6-10 tys. zł. W założeniach miasto planuje, że pojawi się ich na całym osiedlu nawet 500. Wówczas koszt wcale nie okazuje się taki mały (ponad 600 tys.).