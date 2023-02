Piekary Śląskie. Ośrodek Kultury Andaluzja zaprasza na wyjątkowe eventy! Już jutro koncert walentynkowy ekipy legendarnego Breakoutu

9 lutego - Walentynkowy Koncert Old Breakout

OLD BREAKOUT – to reaktywacja legendy. Jest muzyczną inicjatywą członków oryginalnego składu BREAKOUT Tadeusza Nalepy – legendy polskiej sceny blues-rockowej z lat siedemdziesiątych - Tadeusza Trzcińskiego, Józefa Hajdasza, Winicjusza Chrósta, Krzysztofa Dłutowskiego i Wojciecha Morawskiego. Różne bywają spotkania po latach. Wspomnień nieraz za dużo, słów za mało. Ale bywa i tak, że słowa, których aż nadto, zostają ubrane w muzykę, tamtą sprzed lat czy tę zupełnie nową. By łączyć tradycyjne brzmienie, okraszone wirtuozerskimi solówkami gitar i hammonda, rewelacyjne partie harmonijki ustnej z iście breakoutowym wokalem. A na widowni wspaniała atmosfera i niekończące się standing ovation. Ludzie chcą słuchać dawnych przebojów w doskonałych wykonaniach, które daje im Old Breakout. Projekt legendarny, a jednocześnie absolutnie świeży. Skromny i pokorny ale serwujący wyjątkowe, niezapomniane uczty muzyczne.

11 lutego - Koncert zespołów Amarok i Pale Mannequin

AMAROK – Nazwa zespołu była zainspirowana tytułem albumu (1990) brytyjskiego muzyka Mike’a Oldfielda. W pierwszych latach działalności autorzy inspiracje czerpali z muzyki tego artysty oraz zespołu Pink Floyd. Po latach twórcy stworzyli własny styl. Wojtas gra na większości instrumentów, jak gitara elektryczna, klasyczna i basowa, theremin, harmonium, duduk, organy Hammonda, syntezatory analogowe, syntezatory i instrumenty perkusyjne, a także jest głównym wokalistą. Z zespołem współpracował też brytyjski muzyk progresywny Colin Bass przy nagrywaniu albumów Neo Way (2002) i Hunt (2017), a także Mariusz Duda z zespołu Riverside na albumie Metanoia (2004), Hunt (2017). Po powrocie w 2017 roku Amaroku na scenę muzyczną i do działalności studyjnej i po wydaniu albumu Hunt, członkowie projektu koncertują grając utwory ze wszystkich dotychczasowych albumów. W różnych składach zespół wystąpił na wielu imprezach muzycznych w kraju i za granicą, m.in. ProgFest Legionowo, Ino-Rock Festival (2018), Festiwalu Rocka Progresywnego (Toruń), Warsaw Prog Days, Artrock-Festival (Reichenbach im Vogtland, Niemcy), Tanz Ist (Austria), a także koncertowali na Summer Fog Festival (2019), którego główną gwiazdą był Nick Mason (Pink Floyd) W 2018 roku brytyjski choreograf James Wilton wykorzystał utwór „Hunt” w przedstawieniu własnego teatru tańca współczesnego James Wilton Dance Company Hold-On, którego premiera odbyła się w Theater Münster (Münster, Niemcy). W 2019 roku Wojtas skomponował ścieżkę dźwiękową do całego przedstawienia Wiltona The Storm, a jego premiera odbyła się w londyńskim centrum performance’u i sztuki The Place. Muzyka z tego przedstawienia znalazła się na albumie The Storm (2019)[6]. W 2020 roku do stałego składu Amarok dołączyli perkusista Konrad Zieliński oraz basista i skrzypek Kornel Popławski. Michał i Marta Wojtas prowadzą audycję Strefa Wilka w radiu Rockserwis FM.