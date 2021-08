Piekary Śląskie. Pielgrzymka kobiet już 22 sierpnia. Będą utrudnienia dla kierowców. Zmiany już od soboty

Pielgrzymka w Piekarach Śląskich. Utrudnienia dla kierowców

Coroczna pielgrzymka stanowa kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich to od wielu lat tradycja. W ubiegłym roku, z powodu pandemii koronawirusa, nie odbyła się ona w tradycyjnej formie. Do piekarskiej bazyliki zostały zaproszone przedstawicielki pielgrzymujących kobiet, a większość pań została w domu. Tym razem jednak do miasta zawita tysiące pielgrzymów chcących pomodlić się do Matki Bożej Piekarskiej.

Tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w niedzielę, 22 sierpnia. W tym dniu na drogach w mieście będą występowały znaczne utrudnienia w ruchu. Stróże prawa już dzisiaj przestrzegają przed zmianami na drogach.