Piekary Śląskie. Po rocznej przerwie wrócił Festiwal Kolorów z dużą porcją muzyki

Festiwal Kolorów to impreza, która odbywa się w 14 miastach w Polsce. Głównym punktem wydarzenia jest cogodzinne wyrzucanie w górę barwnego pudru który nad głowami uczestników tworzy wielobarwną chmurę, kolorując wszystkich dookoła.

Na festiwalowej scenie występuje wiele ciekawych muzycznych osobowości a gwiazdą wieczoru jest Kartky. Muzyka dobierana jest tak, aby odpowiadała uczestnikom Festiwalu Kolorów i nie ograniczała się tylko do jednego gatunku. To także okazja do robienia

kolorowych i niepowtarzalnych zdjęć.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Festiwal Kolorów.