Piekary Śląskie. Poważny wypadek z udziałem rowerzystki. Kobieta walczy o życie w szpitalu Mateusz Zarembowicz

Wypadek rowerzystki w Piekarach Śląskich Jaroslaw Jakubczak/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

We wtorek 9 sierpnia policjanci z Piekar Śląskich zostali wezwani do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z rowerzystką. Kobieta została zabrana do szpitala w stanie zagrażającym życiu.