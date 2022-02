Piekary Śląskie. Tak będzie wyglądał nowoczesny kompleks sportowy. Zobacz wizualizacje

Tak będzie wyglądał nowoczesny kompleks sportowy w Piekarach Śląskich

Będzie to niewątpliwie jedna z największych inwestycji w Piekarach Śląskich w ostatnich latach. O basenie krytym w mieście mówi się od lat. Został on bowiem obiecany przez prezydent Sławę Umińską-Duraj w programie wyborczym w 2018 roku. Teraz przychodzi czas na realizację. Co jednak istotne, w Piekarach powstanie nie tylko basen, ale do dyspozycji mieszkańców będzie cały kompleks sportowy.

Będzie się on składał z trzech głównych części: wspomnianego basenu krytego, hali oraz strefy rekreacyjnej. Całość będzie powstawała etapami. Wiadomo już także, jak to wszystko będzie wyglądało, gdyż zakończył się właśnie konkurs architektoniczny.