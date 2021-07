Piekary Śląskie: znamy zwycięskie projekty z Budżetu Obywatelskiego. Zagłosowało ponad 6 tys. mieszkańców

Piekary Śląskie: poznaliśmy zwycięskie projekty z Budżetu Obywatelskiego

Od 4 lutego do 9 kwietnia trwał nabór projektów do ósmej edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie pozytywną weryfikację przeszły 32 projekty zgłoszone przez mieszkańców i to właśnie na nie można było oddawać w ostatnim czasie swoje głosy.