Piękna tradycja w szkole im. Kościuszki w Gaszowicach. Pasują na ucznia kościuszkowską szablą!

Mury Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszko w Gaszowicach po raz pierwszy przekroczyło dziś ok 40 dzieci. Wszystkie, 1 września, oprócz złożenia tradycyjnego ślubowania, zostały także oficjalnie pasowane na uczniów. W tej placówce, mającej tak znakomitego patrona, ta uroczystość ma niezwykły charakter. - Mamy w szkole, udało nam się jakiś czas temu zdobyć prawdziwą szablę z okresu Powstania Kościuszkowskiego, na co zresztą mamy stosowny komunikat. Wiemy, że ta szabla była na placu boju ostatniej bitwy insurekcji, nie wiemy tylko, czy sam Kościuszko też trzymał ją w swojej ręce - mówi Norbert Niestolik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaszowicach. I to właśnie tą szablę dyrektor kładł na ramieniu każdego pierwszaka i oficjalnie witał go w gronie uczniów "Kościuszkowej" szkoły.

