Piękne bliźniaczki podprowadzają żużlowców w czasie meczów w Rybniku. Poznajcie je!

- Tata jest wielkim sympatykiem żużla. Najpierw zabrał nas na zawody miniżużlowe na mieszczący się niedaleko naszego domu jest stadion miniżużlowy. Spodobało nam się na tyle, że tata stwierdził iż teraz możemy już iść na normalny mecz żużlowy – wspominają dziewczyny. Jakież było zdziwienie ich rodziców, kiedy nie dość, że dziewczyny nie tylko nie chciały opuścić stadionu po drugim czy trzecim biegu, jak to często dzieci w ich wieku mają w zwyczaju, ale nawet wytrzymały w znakomitych humorach do końca spotkania. - Co więcej, po meczu nie chciałyśmy opuścić stadionu po zakończeniu meczu. Skakałyśmy, przybijałyśmy „piątki” z zawodnikami – dodaje Ola.